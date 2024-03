I Borghi più Belli d’Italia. La bandiera a Rasiglia

FOLIGNO - E’ prevista per sabato a Rasiglia, presso l’ex lanificio Tonti, la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera dell’associazione "I Borghi più Belli d’Italia" a Rasiglia, designato "Borgo Ospite 2024-2025". Il programma della giornata prevede, alle 10, una passeggiata per il borgo, con accesso agli opifici di archeologia industriale del tessile e ai mulini, a cura dell’associazione ‘Rasiglia e le sue Sorgenti’. Alle 11 interverranno il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, e l’assessore al turismo, Michela Giuliani. Previsti i saluti di Carlo Cesarini, presidente dell’associazione "Rasiglia e le sue Sorgenti", di Alessandro Dimiziani, presidente umbro dell’associazione "I Borghi più Belli d’Italia" e Fiorello Primi, presidente nazionale dell’associazione "I Borghi più Belli d’Italia". Seguiranno la consegna ufficiale della bandiera e l’attestato al sindaco Zuccarini. La cerimonia, dopo la benedizione da parte di don Gianluca Antonelli (della parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo), si concluderà con una dimostrazione dell’antica arte della tessitura. Per domenica 17 marzo sono previsti due passeggiate per il borgo, alle 11 e alle 17, a cura dell’associazione "Rasiglia e le sue Sorgenti" (iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria al 349/3479723).