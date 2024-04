I Baustelle ripartono in tour dal Lyrick di Assisi. Data zero per “Intimo Sexy! Elvis a teatro 2024”

Hanno scelto Assisi e il palcoscenico del Lyrick per la data zero del loro nuovo tour “Intimo Sexy! Elvis a teatro 2024”: i Baustelle ripartono dall’Umbria con l’attesissimo concerto in programma domani alle 21 nell’ambito della stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti. La band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi (nella foto) è pronta ad andare in scena con dodici appuntamenti teatrali, organizzati e prodotti da Vivo Concerti, per assaporare tutte le sfumature di “Elvis”, il loro ultimo album che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock”. Dopo il successo del tour tutto sold out che li ha visti infiammare i club italiani e dopo aver girato i principali festival della penisola, i Baustelle tornano dunque più sexy e provocatori che mai con uno spettacolo che definiscono "elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale", per far risuonare lo spirito rock di “Elvis” nell’atmosfera dei teatri.

"Avevamo voglia di mostrare al mondo la parte più noir, vellutata, sognante e confidenziale di “Elvis”, dunque ci siamo tolti questo sfizio – scrivono sulla pagina Instagram- Saranno show speciali, con numeri speciali e canzoni poco o mai suonate live". Il loro, assicurano, "sarà uno spettacolo completamente nuovo, con i pezzi di Elvis che magari non suonavamo nei concerti rock e canzoni del passato che ci sembravano più adatte di altre ad essere presentate in questa veste. A cominciare dalla Mademoiselle boyfriend de La moda del lento, scritta più di vent’anni fa assieme a Rachele nel negozio di Montepulciano in cui lavorava, che credo non aver mai suonato prima dal vivo".

Prevendite dei biglietti sui circuiti TicketItalia e TicketOne