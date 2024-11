I bambini delle scuole vanno a piantare alberi

CITTÀ DI CASTELLO – Nella Giornata nazionale degli alberi, che celebra i simboli per eccellenza della qualità della vita e della lotta ai cambiamenti climatici, a Città di Castello sono spuntate tante piante, con i bambini delle scuole protagonisti e preziosi testimoni delle iniziative pensate per sensibilizzare la comunità alla tutela del decoro urbano e dell’ambiente. Grazie alla donazione del Lions Club Host tifernate i tigli torneranno a incorniciare completamente la passeggiata di viale Vittorio Veneto, in pieno centro storico di Città di Castello, riempiendo con sette nuove piante gli spazi liberi lasciati dagli alberi che a tutela della sicurezza della viabilità sono stati forzatamente abbattuti a causa del naturale deperimento. In via delle Scienziate, ci sarà una fila di bagolari, aceri e arbusti che porterà una nota di colore lungo il bordo della carreggiata. Carabinieri Forestali di Città di Castello e amministrazione comunale, insieme al Secondo Circolo Didattico La Tina, hanno tenuto a battesimo la piantumazione di due alberi di cerro nel giardino a disposizione della scuola primaria e di quella dell’infanzia di Cerbara. "Una bellissima giornata vissuta nelle nostre scuole e con le nostre scuole, insieme alla comunità organizzata", sottolineano il sindaco Luca Secondi con gli assessori Guerri e Mariangeli che hanno preso parte agli eventi della mattinata che si è aperta nel giardino della scuola di Cerbara, dove i bambini della primaria e dell’infanzia hanno intonato canzoni, recitato poesie e componimenti per poi proseguire con altre iniziative.