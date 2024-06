I 65 anni di Barbie. Collezione filatelica. Cartoline e kit colorati

Sorpresa da Poste italiane, per i 65 anni della bambola più famosa del mondo. Si tratta di una collezione filatelica esclusiva con prodotti a tema per celebrare Barbie. Loghi vintage, scritte e grafiche iconiche impresse con colori vivaci su tutta la gamma di prodotti da collezionare o scambiare che raccontano la storia e le evoluzioni di stile degli ultimi sessantacinque anni. La linea Barbie è in vendita negli Spazio Filatelia, negli Uffici Postali con Sportello Filatelico di tutta Italia, oltre che online sul sito https://filatelia.poste.it/index.html.