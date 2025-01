I 40 anni di Aull. Nuovo volume e borse di studio

1Aull (associazione umbra studio e terapia leucemie e linfomi) festeggia i suoi primi quaranta anni. In occasione dell’evento verrà presentato alla sala dei Notari alle 16 il libro "Aull 40 Se la medicina ha ancora dei limiti, l’amore no" (Fabrizio Fabbri Editore). "Il volume – spiega il presidente Stefano Dagioni - racconta episodi di una storia che, iniziata quaranta anni fa, ha avuto molti protagonisti e una specialissima madre: Maria Pia Briziarelli, della famiglia di industriali del laterizio. Si prosegue poi con dei paragrafi dedicati agli amici di Aull: persone e associazioni che in questi anni le sono stati vicini. Il testo si conclude con alcune testimonianze dei soci, dei volontari e dei vari ricercatori che nel tempo hanno usufruito dell’opera di Aull".

La cerimonia si concluderà con la presentazione del labaro dell’Associazione creato in occasione dei 40 anni e con la consegna delle Borse di Studio Maria Pia Briziarelli agli studenti dei Licei scientifici di Perugia Alessi e Galilei.