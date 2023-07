I 25 anni di Ryanair "Legame con l’Umbria Transitati 2,5 milioni di passeggeri"

"In qualità di compagnia aerea preferita in Italia e a Perugia, Ryanair è entusiasta di celebrare i 25 anni di attività e 2,5 milioni di passeggeri trasportati in questo scalo. Il nostro operativo qui in Umbria prevede 11 rotte esclusive, tra cui una per Cracovia, offrendo ai clientivisitatori di Perugia ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa". Lo ha detto Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia. Un successo quella della compagnia low cost che si lega a filo doppio con il “decollo“ del san Francesco d’Assisi, che ora punta sempre di più a toccare quota 500mila passeggeri. "Grazie a Ryanair – dice il direttore dell’aeroporto Umberto Solimeno - stiamo crescendo anno dopo anno con ottimi risultati. Siamo ancora il piccolo aeroporto in Italia con la crescita rapida e migliore rispetto al 2019. Siamo entusiasti di annunciare molto presto nuove rotte in arrivo, nuove sfide e traguardi".

"I risultati ci sono, portare i turisti in questa regione vuol dire creare valore economico per il territorio, facendo apprezzare all’esterno la nostra storia, la nostra cultura, la nostra enogastronomia, ma anche creare valore per l’occupazione , sia diretta sia per l’indotto", aggiunge il presidente della Sase, società che gestisce l’aeroporto internazionale dell’Umbria, Antonello Marcucci. Il presidente ha ricordato inoltre che "il numero degli arrivi supera i 234 mila passeggeri e c’è la prospettiva di raggiungere i 470 mila entro il 31 dicembre prossimo". Festa anche per i signori Rosalia e Damiano (foto) che hanno vinto l’estrazione di due biglietti Ryanair. La coppia, diretta in Sicilia, ha a disposizione due voucher verso qualsiasi destinazione del network della compagnia.

Silvia Angelici