I 110 anni di Massatani a Foligno: Norcini da generazioni

Quattro generazioni unite dalla stessa missione: far mangiare meglio i propri clienti, visti come una grande famiglia. Domenica la “Norcineria Massatani“ ha celebrato 110 anni di attività con una grande festa che ha radunato amici, curiosi e anche le istituzioni, per onorare la longevità di un’attività che nel tempo è cresciuta e si è saputa rinnovare. A fare gli onori di casa Corrado Massatani, con i figli Davide e Alessia, e la quinta generazione che si è affacciata, la piccola Dalia. "La nostra attività è figlia di un lungo percorso – racconta Corrado – iniziato nel 1913 grazie a mio nonno Enrico e a mia nonna Elvira, figlia di un norcino che ha avuto la lungimiranza di ‘lasciare’ al genero’ l’arte del mestiere. Da lì è partito tutto, fin dal primo negozio di piazza del Duomo 36. Il mio bisnonno era un venditore di maiale spezzato, che poi si è organizzato". Il ramo di famiglia che eredita il know how è quella di Elvira e di Enrico, che hanno tre figli: Amedeo, Remo e Quinto. Nel 1953 l’attività si sposta nei locali attuali, in piazza Faloci Pulignani e gradualmente resta tutto nelle mani di Quinto, che porta dentro il figlio Corrado dal 1983 e fa proseguire l’attività di famiglia. "I miei figli sono il futuro e hanno preso in mano la situazione – spiega Corrado –: Davide per il cibo e Alessia in tutto ciò che concerne immagine e allestimento. Cerchiamo di essere al passo con i tempi: siamo partiti come una semplice norcineria e nel tempo è cresciuta sempre di più l’attenzione alla materia prima. Siamo stati un semplice alimentari dopo la seconda guerra mondiale. Ora contiamo su 35 tipi di salumi e sempre di più sulla carne allevata bene, selezioniamo fattorie e formaggi".