“Hydra“ fa boom. Oltre 13mila ingressi

TERNI “Hydra“, Museo multimediale Cascata delle Marmore, ha toccato il traguardo di 13.589 ingressi nel 2023, un dato che lo colloca ai primi posti tra gli spazi museali più visitati della città, e non solo. "C’è di che essere soddisfatti, ma sappiamo che si può fare di più e meglio, considerando che il museo Hydra rimane ancora pressoché nascosto e non adeguatamente segnalato nell’area della Cascata, e c’è ancora molto lavoro da fare sulla promozione - dicono i gestori -. E siamo pronti a farlo, con la riapertura a marzo 2024, con una segnaletica rinnovata ed importanti novità nel percorso espositivo". Sì, perché il Museo chiude i battenti qualche settimana per rifare il look. "Parlare di Hydra significa già oggi parlare del museo divulgativo più frequentato del territorio", precisano i gestori che raccontano di un anno ricco di iniziative a cui Hydra ha partecipato. "Abbiamo arricchito il percorso espositivo con due innovative installazioni interattive - dicon oancora -, una per il Consorzio Bonifica Tevere Nera ed una per il Servizio Idrico Integrato, ed abbiamo collaborato alla realizzazione della nuova segnaletica digitale nell’area dei Campacci, nell’area intorno al Museo, con un progetto denominato DigitalFalls. Abbiamo vinto due bandi del Ministero della Cultura che ci permetteranno di ampliare i servizi e dotarci di un’aula didattica tecnologica e multimediale".