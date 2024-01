“Historia, Tango Nuevo ai confini del jazz” in cartellone alle 21

Per il cartellone del Natale di Assisi questa sera alle 21 va in scena al Lyrick l’attesissimo “Historia, Tango Nuevo ai confini del jazz”, uno spettacolo di musica e danza, con protagonisti ballerini e musicisti della trasmissione tv di Rai1 “Ballando con le stelle”, come Samuel Peron e Veera Kinnunen (nella foto). Con loro Stefania Caracciolo (voce narrante) e la musica dal vivo di cinque musicisti professionisti: gli umbri Daniele Bocchini (trombone), Enzo Proietti (pianoforte), Graziano Brufani (contrabbasso), Leonardo Ramadori (percussioni) e il marchigiano Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti). Una performance teatrale che unisce narrazione, musica dal vivo e ballo a due per raccontare una storia di passione e di riscatto sul maschilismo che incombeva nella Buenos Aires degli anni ‘30 del secolo scorso, proprio nei luoghi in cui ebbe origine il tango. Sulle note del tango in chiave jazz, “Historia“ passa per il son cubano fino al pop internazionale di Sting, Amy Winehouse, Cher e Pino Daniele. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su: www.billetto.it.