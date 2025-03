Happy Week-End, doniamo un sorriso . Mano tesa ai ragazzi fragili e ai genitori

L’Inner Wheel di Perugia, condividendo le finalità e le linee guida fissate dal club a livello internazionale, ha tra i suoi obiettivi quello di sposare iniziative rivolte al sostegno dei soggetti più deboli e contrastare il disagio in ogni sua manifestazione (economico, sociale, psicologico e fisico). In quest’ottica, anche quest’anno organizza una raccolta fondi per reperire risorse da destinare a tali attività. Risorse che questa volta andranno a supportare “Durante noi Umbria”, un’associazione che ha sede a Perugia, fondata nel marzo 2008, su iniziativa di genitori di ragazzi con cerebrolesioni e problemi di disabilità. "Le famiglie con figli in queste condizioni – dicono i fondatori dell’associazione – convivono con ansie, paure e angosce per assicurare un futuro dignitoso e sereno ai propri ragazzi. Ma cosa accadrà loro quando i genitori non ci saranno più? Ecco perché è importante pensare al dopo nel durante". Colpite dal messaggio di “Durante noi Umbria”, le socie dell’Inner hanno deciso di essere vicine all’associazione con la serata benefica di questa sera al Golf Club di Santa Sabina. I fondi raccolti saranno destinati ad un progetto di “Durante noi Umbria”: un week end per i ragazzi dell’associazione nella struttura “Casa degli Amici”.