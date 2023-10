"Guinza, ecco tutti i rischi". I cittadini fanno appello a Parlamento e Regioni

"Si andrà a creare una situazione di pericolo sia per la galleria che per le strade circostanti: qual è la reale utilità di questi lavori da 130 milioni? Il rischio concreto è che si sprechino risorse pubbliche": in una lettera inviata ai parlamentari e ai consiglieri regionali di Umbria e Marche vengono accesi i fari sul progetto di apertura di una canna della galleria della Guinza, una delle grandi incompiute. A farsi carico di esternare le criticità emerse è il comitato “Voci dalla Valle“, un’associazione spontanea di cittadini dell’Alta valle del Metauro, gli stessi che a settembre avevano promosso un incontro pubblico a Mercatello cui avevano partecipato anche numerosi esponenti istituzionali dell’Altotevere umbro. Il 9 agosto è stato pubblicato il bando di gara per i lavori di adeguamento, ma tanti sono gli interrogativi posti ai politici. "Quale utilità può avere una galleria che verrebbe aperta nella sola direzione Marche-Umbria e solo a mezzi con massa inferiore o pari ai 35 quintali per un massimo di 2 mila veicoli al giorno? La deroga al codice della strada non è stata concessa pertanto l’apertura avverrebbe in modalità cantiere…". Inoltre a monte e a valle del traforo "il traffico dovrà transitare su strade assolutamente inadatte per dimensioni, condizioni di manutenzione, segnalazione di strettoie, limitazione della velocità a 30 e anche a 20 kmh, pericoli di frana". La questione legata alla sicurezza dell’infrastruttura e delle strade a essa collegate ritorna più volte nella missiva del comitato: "In galleria è previsto un impianto antincendio ad acqua e schiuma e non sono previste vie di fuga, così come non è prevista la separazione materiale della corsia di transito da quella di emergenza". Inoltre, secondo il gruppo di cittadini, anche "il transito sulla provinciale nel lato umbro risulta pericoloso in quanto la carreggiata è molto stretta tanto che gli attuali limiti di velocità in alcune zone sono di 20 o 30 kmh, inoltre non esiste una viabilità diretta in grado di collegare alla E45". Da qui il dubbio che l’annunciata apertura al traffico parziale della galleria coi lavori in appalto "rappresenti un enorme spreco di denaro pubblico" aggiunge il comitato, citando un documento Anas sul primo stralcio delle opere.