Guido Barlozzetti sul palco del Teatro del Carmine

ORVIETO Oggi alle 21 al Teatro del Carmine va in scena “Un sogno lungo un film“ che racconta come nel tempo il cinema abbia costruito un rapporto affascinante con chi guarda e, di volta in volta, abbia alimentato un mondo possibile in cui tanti si sono immersi e proiettati.

Il “narratore d’eccezione“ è Guido Barlozzetti che entrerà di volta in volta aprendo una porta diversa per scoprire le tante facce di una magia che continua a rinnovarsi in quella sala che oggi, con fatica certo e in una realtà che cambia, cerca di rinnovare e rilanciare la sua proposta. "Via via con le sue parole e le immagini a cura di Massimo Achilli – dice l’autore – si racconterà di un treno che arriva, di un razzo sulla Luna, del silenzio e dell’avventura, di lui e lei, del musical e dell’irriverenza, e poi la suspence, il gioco, l’indisciplina, il delirio, la memoria, l’onnipotenza e il passato che diventa futuro".