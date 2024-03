Guida l’auto senza patente: mai conseguita

Denunciato per aver guidato l’auto senza aver mai conseguito la patente; dopo essere stato scoperto due volte al volante senza alcun titolo nel giro di pochi mesi. I carabinieri hanno segnalato alla magistratura per guida senza patente un giovane orvietano di 23 anni, pregiudicato. Alla guida di un’utilitaria, non appena ha notato la pattuglia, si è dato alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, l’auto è stata bloccata. Nel corso del controllo i militari hanno accertato che il giovane non aveva mai conseguito la patente e che, già nello scorso novembre, una pattuglia di Ficulle gli aveva contestato la medesima infrazione amministrativa.

Considerata la recidiva nel biennio, per il 23enne è così scattata la denuncia penale; il veicolo sul quale viaggiava è stato invece sottoposto a sequestro amministrativo.

I carabinieri di Montegabbione e Fabro, hanno invece arrestato un operaio rumeno 32enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Terni. L’uomo è stato condannato in via definitiva alla pena di due anni anni e sei mesi di reclusione per un furto in abitazione compiuto a maggio del 2022,a Fabro. Lo straniero era stato poi collocato nel febbraio scorso agli arresti domiciliari in una struttura della provincia da dove i carabinieri lo hanno prelevato e trasferito nel carcere ternano di vocabolo Sabbione- .