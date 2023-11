“Guerra“ tra Comune e Asm. I sindacati all’attacco: "Si tratta nelle sedi opportune"

“Guerra“ tra Comune e Asm, intervengono i sindacati. Cisl, Flaei Cisl e Rsu Asm pur sottolineando la legittimità dell’amministrazione comunale a ricorrere alla Convenzione Consip, evidenziano la contrarietà all’esternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica, ricordando che Asm svolge questa attività fin dal 1964. "Appaltare ai privati i servizi pubblici è una pessima idea – dicono i sindacati –, strutturalmente anche più costosa della gestione diretta, un errore probabilmente motivato solo dal pregiudizio secondo cui il privato è più efficiente, veloce e innovativo rispetto al pubblico". E sottolineano ancora Cisl, Flaei Cisl e Rsu Asm: "Il Comune dimentica di essere proprietario di Asm Terni Spa per il 55%? Pensa alle conseguenze occupazionali del personale impiegato nella pubblica illuminazione con la sottrazione del servizio? E conosce il problema di promiscuità degli impianti della pubblica illuminazione con quelli di bassa tensione?". Non solo: "Si pensa a un’alternativa diversa dalla logica del profitto a favore dell’occupazione e benessere delle aziende del territorio?". "Ancora una volta – concludono – sottolineiamo come scelte che hanno ripercussioni sulla gestione dell’Azienda, dei lavoratori e dei cittadini, non vengano preventivamente analizzate, socializzate e discusse con le organizzazioni sindacali, che auspicano nel più breve tempo possibile di essere convocate. Le trattative si fanno nelle sedi opportune, non pubblicando post seduti magari su qualche divano", chiosano Cisl, Flaei Cisl e Rsu Asm.