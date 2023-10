Gubbio Soccorso sostiene i fragili . Gianmarco Serbassi presidente

Gianmarco Serbassi è il nuovo presidente dell’Associazione Gubbio Soccorso, nata ventisette anni fa e da tempo una delle realtà più importanti del mondo del volontariato e della solidarietà, a disposizione per concorrere a risolvere le situazioni più difficili e delicate soprattutto per quanto riguarda il trasporto di anziani, minori e persone con diverse problematiche sanitarie. Serbassi, eletto per il triennio 2023 2026, 36 anni, agente in attività finanziaria e già volontario dell’associazione da oltre dieci anni, si occuperà della gestione delle risorse umane e della funzione di coordinamento. Sarà affiancato dagli altri componenti del Consiglio di amministrazione e cioè Andrea Mercorella, vice-presidente, addetto alla gestione del parco mezzi, Paola Nuti, avvocato, che si farà carico della parte legale, Maurizio Cecchini, già conosciuto nell’ambiente con esperienza nella protezione civile, e Vanessa Fugnanesi, anche lei con molti servizi sanitari alle spalle e volontaria nel canile comunale, struttura con la quale collabora Gubbio Soccorso. L’associazione nel corso degli anni ha ampliato progressivamente il volume dei servizi svolti, assicurando trasporti sociali e sanitari in tutta la provincia di Perugia e non solo, sia per conto di privati che della pubblica amministrazione. Contemporaneamente ha rafforzato il nutrito l’organico di volontari con l’inserimento di sei dipendenti, con l’obiettivo di arrivare ad una decina per prossimo futuro.

A proposito di numeri il parco mezzi dispone di 12 veicoli costantemente impegnati per garantire oltre 120 servizi settimanali nel settore sociale (trasporto di anziani e disabili presso strutture convenzionate, di minori con disabilità presso le scuole, per i tanti privati che ne fanno richiesta per visite mediche) a cui ne vanno aggiunti altri quaranta circa per il settore sanitario (soprattutto dimissioni e trasferimenti ospedalieri e assistenza sanitaria in occasione di eventi sportivi). "La vera missione di questa realtà – ha sottolineato Serbassi - sarà anche quella di essere un punto di riferimento per quanti volessero dedicare qualche ora al volontario e non sanno come poterlo fare". Il neo presidente, subito dopo la nomina, ha tenuto a ringraziare il suo predecessore, Enrico Mattiacci, che continuerà comunque a sostenere come volontario e guida per i nuovi arrivati. Gubbio Soccorso è presente anche sui canali social Facebook e Instagram.