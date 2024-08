Gubbio si tuffa sul TVN camp 2024. Attesi 90 atleti da tutta Italia. Palombi: "Location straordinaria"

Sport, turismo e tanta ambizione: questo è il TVN Camp 2024, presentato ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo Pretorio alla presenza del sindaco Vittorio Fiorucci, dell’assessora al turismo Paola Salciarini, della presidente di Confcommercio Gubbio Barbara Marsili e dell’ideatore del camp Simone Palombi. L’evento partirà il prossimo 18 agosto e terminerà il 31 dello stesso mese, per due settimane in cui arriveranno a Gubbio 90 atleti provenienti da tutta Italia e le rispettive famiglie (lo scorso anno sono passate per la città circa 300 persone), per partecipare a corsi di nuoto di alto livello grazie all’esperto staff che li condurrà. "Si tratta di un evento clou di questa stagione, che fa di Gubbio un polo natatorio importante – ha esordito Fiorucci. Siamo felici che il TVN abbia scelto Gubbio come sede e vogliamo impegnarci affinché questa scelta possa essere confermata anche nel futuro prossimo". Si parlava di ambizione, e Simone Palombi, che porta con sé un palmares di tutto rispetto, ne ha da vendere: "La location della piscina comunale è straordinaria, il restyling è venuto molto bene. Il camp è solo la punta dell’iceberg – ha proseguito Palombi –, ho sposato appieno il progetto e mi trasferirò a settembre in città perché credo che questo posto possa diventare un hub dove poter fare sport e poter studiare ai massimi livelli". Confcommercio Gubbio ha subito captato gli alti obiettivi di Palombi che ha visto nel tessuto sociale eugubino la possibilità di coltivare atleti in un luogo che permette tranquillità e, grazie all’aiuto di due giovani eugubini (i fratelli Pietro e Gabriele Lilli), ha sviluppato un progetto chiamato Discovery Gubbio che si spera possa aiutare gli atleti a svilupparsi non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale. Intanto con l’amministrazione comunale è stato aperto un tavolo per capire la fattibilità del teleriscaldamento della piscina esterna di 50 metri, in collaborazione con le aziende del territorio. Il TVN Camp, dunque, si prospetta come un’opportunità di grande crescita per la città: lo scorso anno vi hanno partecipato, come ospiti, i due ori olimpici di Parigi 2024 Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi.