Gubbio, primo Consiglio. Mattia Martinelli eletto nuovo presidente

Quella di ieri è stata un’altra importante giornata per la nuova amministrazione del sindaco Vittorio Fiorucci, che dopo aver annunciato la giunta nel corso di una conferenza stampa martedì ha riunito per la prima volta il consiglio comunale, inizialmente presieduto da Jacopo Cicci in quanto consigliere che ha ottenuto più voti nel corso delle elezioni.

Si è quindi partiti con la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, con Fiorucci che ha poi giurato e presentato la giunta che lo accompagnerà nel corso del suo mandato: "Ricompatteremo il tessuto cittadino: questo è il nostro primo obiettivo", ha esordito il primo cittadino. "Riporteremo Gubbio – prosegue – al centro del dibattito istituzionale, ci auspichiamo che il contributo dell’opposizione sia costruttivo, noi accoglieremo le istanze nell’interesse della città. Siamo uomini e donne del fare, qui si fa politica, si sta a disposizione dei cittadini e della città".

Leonardo Nafissi, candidato sindaco di Gubbio Città Futura, ha dichiarato che "noi qui abbiamo un mandato, di governare bene questa città. Faremo un’opposizione molto rigorosa ma non preconcetta, bensì di merito.

Verificheremo anche se ci sono conflitti di interesse".

Robert Satiri ha quindi proposto Mattia Martinelli come presidente del Consiglio Comunale, che ha scatenato subito polemiche: alcuni consiglieri erano infatti collegati online, annullando di fatto la segretezza del voto. Il consiglio è stato sospeso per dieci minuti, dopo i quali si è proceduto alla votazione: con 17 voti è stato eletto presidente del Consiglio Comunale di Gubbio Mattia Martinelli, mentre i due vicepresidenti eletti sono stati Riccardo Ciliegi e Luigi Girlanda.

Non mancano le polemiche per quanto avvenuto in queste prime votazioni. Gabriele Tognoloni, candidato sindaco con Cantiere Sociale ha così commentato i fatti della mattinata: "I banchi del Consiglio Comunale non sono banchi di scuola. Lo spettacolo odierno, offerto dal nuovo consiglio comunale non è stato dei migliori. Si potrebbe giustificare tutto sul totem dell’inesperienza e della scarsa frequentazione con le categorie comportamentali della politica e cosa ancora più grave delle istituzioni".