Gubbio, playoff nel mirino. Serve la vittoria con il Pontedera

GUBBIO – È la vigilia della terzultima giornata di campionato e la temperatura, calcisticamente parlando e non, è alle stelle. Il Gubbio, in caso di vittoria contro il Pontedera e di sconfitta o pareggio del Pescara sul campo dell’Olbia sarebbe matematicamente qualificata ai playoff come quinta classificata. C’è, però, da giocare contro il Pontedera: squadra tutt’altro che facile da affrontare e che sta trovando la sua dimensione nel girone B della Serie C. Merito anche di Max Canzi, allenatore dei granata che da quando si è seduto sulla panchina dei toscani (5 ottobre 2022) ha reso la squadra un habitué della zona medio alta della classifica. Prima di lui il Pontedera si era classificato 14° in campionato, mentre lo scorso anno hanno centrato la qualificazione ai playoff grazie al sesto posto conquistato. Post season che era cominciata bene con la vittoria per 2-1 sul Rimini nel primo turno ma che si è stoppata proprio al “Barbetti”, quando nel secondo turno dei playoff del girone l’1-1 (gol di Semeraro a pochi minuti dal termine) consegnò il pass per la fase nazionale ai rossoblù di mister Braglia. Altra stagione e altra storia, anche perché nonostante il match di domani possa rivelarsi decisivo non è sicuramente uno scontro ad eliminazione diretta. Di certezze ce ne sono alcune: che il Pontedera venderà carissima la pelle e che in squadra ha tanta qualità. Canzi ha un unico credo, il 3-4-2- 1, ma un calcio abbastanza fluido e una rosa giovane (età media di 23,65 anni) ma con ottimi giocatori a disposizione. Su tutti Delpupo, trequartista 21enne in prestito dal Cagliari, così come Ianesi e Ganz, altri due elementi offensivi pur con ruoli diversi. Occhi puntati anche su Perretta ed Espeche, ex di giornata. Manca all’appello invece Lorenzo Peli a causa di un infortunio: per lui in stagione cinque marcature e un assist all’attivo. Lato Gubbio, Braglia parlerà stamattina alla stampa per le ultime indicazioni in vista della partita. Probabili i rientri di Spina e Casolari dall’infortunio oltre a quello di Mercati dopo la squalifica.