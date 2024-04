Gubbio, bentornata Piazza Grande. Festa per la fine dei lavori: "Patrimonio di tutta l’Umbria"

Gubbio (Perugia), 29 aprile 2024 – Un vero e proprio pomeriggio di festa quello trascorso ieri dagli eugubini, che dopo mesi di lavori si sono riappropriati di Piazza Grande. Si è partiti alle 16,30 con la relazione di fine lavori che si è tenuta nella Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, relazione alla quale erano presenti autorità politiche e religiose ma anche rappresentanze del mondo ceraiolo, fortemente coinvolto in questo progetto.

Dopo la proiezione di un video che ha raccontato ogni passaggio delle operazioni, il sindaco Stirati ha preso parola: "Questa piazza la inaugura la città. Non c’era bisogno solo di rimettere in sesto la pavimentazione, ma anche di mantenere una certa estetica". L’assessore ai lavori pubblici Piergentili si è invece detto partecipe di una "Grande responsabilità, quella di essere stato l’assessore che ha portato a termine il rifacimento di una delle opere più significative e belle della città".

La presidente della regione Umbria Donatella Tesei ha invece definito Piazza Grande come un "patrimonio straordinario non solo per gli eugubini ma anche per l’intera Umbria". A chiudere la relazione ci ha pensato l’ingegner Marcucci, che ha fornito un excursus più tecnico e dettagliato sulla storia dei lavori e delle operazioni.

Spazio poi alla benedizione della piazza da parte di don Mirko Orsini, all’Inno di Mameli suonato dalla Banda Comunale Città di Gubbio e all’esibizione degli sbandieratori, che insieme alla sonata del campanone hanno definitivamente restituito Piazza Grande alla città.