Gubbio, partita bloccata. Solo pari con la Fermana

Gubbio, 16 settembre 2023 - Un pareggio dal sapore agrodolce, sinonimo di una gara mai veramente entrata nel vivo, un po’ per un Gubbio ancora macchinoso e poco cinico in zona offensiva, un po’ per una Fermana che ha saputo giocarsi bene le sue carte e ha messo sul piatto la giusta dose di malizia ed esperienza che fanno la differenza. Nota ancora più stonata l’infortunio di Udoh, rimasto negli spogliatoi all’intervallo, di cui si dovrà valutare la tenuta fisica per il match contro la Lucchese e non solo. Braglia conferma dieci undicesimi della formazione che ha espugnato il “Del Conero”, inserendo Chierico al posto di Portanova, spostando Spina sulla fascia e passando al 3-5-2.

Bruniera risponde con il 3-4-1-2, affidandosi alla qualità di Giandonato in mediana e a quella di Misuraca, alle spalle di Curatolo e Semprini, sulla trequarti. La Fermana prova ad aggredire nei primi minuti, ma poi il Gubbio si prende il dominio territoriale: al 12° Chierico libera Frey sulla destra, il traversone al centro trova Galeandro che di testa schiaccia ma non centra la porta. Al 27° è ancora l’ex attaccante dell’Alessandria a provarci su suggerimento di Udoh, ma Padella lo segue fino all’ultimo e chiude in corner. Dopo la velleitaria rovesciata di Signorini al 31°, i rossoblù rischiano al 38°, quando Pirrello atterra Semprini lanciato a rete, ma il signor Bozzetto lo salva estraendo solo il cartellino giallo. Sul punto di battuta va Giandonato che non centra però lo specchio. Nei primi 450 è l’equilibrio a nprevalere, con il Gubbio che prova a fare la gara di fronte ad una Fermana brava a chiudersi e a ripartire quando possibile.

Nell’intervallo fuori Udoh per un problema fisico, al suo posto dentro il debuttante Montevago, ma la prima occasione è per gli ospiti, con Giandonato che da ottima posizione sfiora solo la traversa. Ci prova allora Montevago due volte di testa, prima da corner di Spina al 58° incornando alto, poi su cross di Dimarco dalla sinistra dieci minuti dopo ma questa volta manda a lato.

In mezzo, al 66°, è ancora Giandonato per gli ospiti a tentare il fendente dal limite dell’area che termina però lontano dalla porta di Vettorel. Il Gubbio impatta ancora 0-

0 al “Barbetti”, sale a 5 punti in classifica dopo tre giornate ed ha subito la possibilità di dare uno scossone, perché martedì si torna in campo. Il turno infrasettimanale prevede infatti la trasferta di Lucca, tra due giorni al “Porta Elisa” alle ore 18:30.

GUBBIO-FERMANA 0-0 GUBBIO (3-5-2): Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Frey, Chierico (st 22’ Rosaia), Mercati (st 33’ Casolari), Bulevardi (st 22’ Di Massimo), Spina; Galeandro (st 7’ Dimarco), Udoh (st 1’ Montevago). All. Braglia. A disp. Greco, Tozzuolo, Morelli, Corsinelli, Di Gianni, Portanova. FERMANA (3-4-1-2): Borghetto; Spedalieri, Padella, Calderoni; Laverone, Fontana (st 44’ Vessella), Giandonato, Pistolesi (st 1’ Santi); Misuraca (st 19’ Montini); Curatolo (st 19’ Grassi), Semprini. All. Bruniera. A disp. Mancini, Furlanetto, Eleuteri, Fort, Tilli, Scorza, Biral, Palmucci, Esposito, Benkhalqui. ARBITRO: Bozzetto di Bergamo (Miccoli-Ingenito) NOTE: corner 5-3; ammoniti: Spina, Braglia, Spedalieri, Pirrello, Misuraca, Fontana, Calderoni; recupero: pt 1’; st 3’; spettatori 1043 di cui 591 abbonati e 145 ospiti.