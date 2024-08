Gubbio, parla il sindaco: "Vogliamo cambiare marcia rispetto al passato"

Anche la terza seduta del consiglio comunale sotto l’amministrazione Fiorucci ha fatto parlare discutere.

Un’assise importante quella che si è svolta lo scorso 31 luglio presso la sala consiliare di Palazzo Pretorio, visto che per la prima volta si discuteva di bilancio. In particolare, infatti, è stato approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per il triennio 2024/2026, e della variazione di bilancio con contestuale applicazione di quote di avanzo del risultato dell’Amministrazione 2023 e variazione DUP (Documento unico di programmazione) 2024/2026.

"Con l’approvazione di questo documento – commentano congiuntamente il sindaco Vittorio Fiorucci, gli esponenti della Giunta e della maggioranza del Consiglio comunale – facciamo un primo importante passo nella definizione di un percorso che questa maggioranza vuole condurre da qui in avanti, con un netto cambio di marcia rispetto a quella che era la gestione della precedente amministrazione".

Nel corso della seduta la minoranza ha presentato una mozione urgente riguardante la discarica di Colognola, che è stata però respinta dal consiglio: "Troviamo del tutto strumentale - proseguono il Sindaco, gli esponenti della Giunta e della maggioranza del Consiglio comunale - la mozione presentata dalla minoranza che chiedeva di impegnare integralmente l’avanzo (720.000 euro) del bilancio, al riambientamento della discarica di Colognola che costa ad oggi 1.600.000 euro circa, ma che potrebbero essere ancora di più e per i quali sarà necessario attendere il dato definitivo; mentre il post mortem impatterà per circa 6 milioni di euro per i prossimi trent’anni".

L’amministrazione e la maggioranza consiliare, infatti, hanno scelto di riservarsi "il tempo necessario ad affrontarla, valutando con chi di competenza tutte le iniziative da mettere in campo per chiudere questa vicenda nell’interesse della comunità. Siamo consapevoli – aggiungono – che l’approvazione dell’assestamento di bilancio sia solo un primo passo nel percorso tracciato da questa amministrazione, che intende rispettare gli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale, con l’unico obiettivo di fare il bene del territorio eugubino".