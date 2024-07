Gubbio, l’esecutivo di Fiorucci: "Giunta qualificata e competente"

"Avevamo promesso una Giunta qualificata e così è stato. Ogni assessore è competente nel proprio settore e governerà al meglio la città. Gli assessori provengono tutti dal mondo del lavoro e dialogheranno tra loro". Esordisce così il sindaco Vittorio Fiorucci, quando ieri pomeriggio presso la Sala consiliare di Palazzo Pretorio ha presentato l’esecutivo che lo affiancherà nel corso del mandato amministrativo. Dopo tante indiscrezioni, ecco la squadra di assessori che governerà Gubbio nei prossimi cinque anni. A partire da Francesco Gagliardi, avvocato e figura d’esperienza che ricoprirà il ruolo di vicesindaco con deleghe all’ambiente, manutenzioni, cimiteri. Presente anche Spartaco Capannelli, architetto con esperienza come funzionario della Soprintendenza ai beni culturali che sarà assessore all’urbanistica ai lavori pubblici, così come Filippo Farneti, commercialista che aveva già occupato gli scranni del consiglio comunale che prende le deleghe di bilancio e patrimonio. Carlotta Colaiacovo, imprenditrice e coordinatrice di Forza Italia, sarà invece assessore alle politiche giovanili, fondi comunitari, sport e impiantistica sportiva, mentre Micaela Palagreco, ieri assente, prende la delega allo sviluppo economico. Due gli assessori esterni: Lucia Rughi, dipendente Asad che prende in consegna le deleghe ai servizi sociali e alle politiche abitative e Paola Salciarini, già presidente dell’associazione Quartiere San Giuliano che sarà assessore al turismo e alla cultura. Per concludere, Fiorucci tiene per sé le deleghe alla sicurezza e al personale perché "un buon lavoro nasce da una gestione corretta delle risorse", ha dichiarato. "Noi rappresentiamo – prosegue il sindaco – l’indirizzo politico, ma sarà importante il dialogo e confronto con tutta la macchina amministrativa. È un impegno non indifferente al quale bisogna dedicare tempo e risorse. Come criterio di scelta ho considerato la competenza e l’inserimento di ogni singolo assessore nel tessuto cittadino. Importanti saranno le nostre capacità relazionali col Governo regionale e nazionale. L’unico obiettivo è lavorare per il bene della città per riportarla al centro del dibattito istituzionale".