Gubbio Job, un grande successo. Così il lavoro “incontra“ i giovani

Un vero successo. Si è chiusa ieri Gubbio Job, la prima fiera del lavoro ospitata nell’Alto Chiascio, che nei giorni del 7 e 8 febbraio nella splendida cornice della Biblioteca Sperelliana ha favorito l’incontro tra chi cerca occupazione e le aziende del territorio. Non solo, perché grazie all’Informagiovani si potevano anche percorrere alcune tappe di avvicinamento al colloquio, dalla creazione del curriculum vitae fino alla gestione dell’ansia nel momento del colloquio stesso. "Siamo soddisfatti perché c’è stato movimento non solo delle scuole ma anche di persona che non studiano, le aziende e le agenzie ci sembrano favorevolmente colpite dall’organizzazione, dal luogo che ospita la Fiera", commenta la referente dell’Informagiovani Gubbio, Rosella Bellucci. Una dichiarazione che trova conferma nelle parole degli imprenditori presenti a Gubbio Job: "Una bellissima iniziativa, ci stiamo rendendo conto della moltitudine di persone che sta arrivano", dicono. "Ci permette di entrare a contatto con potenziali risorse che non ci conoscono molto ma che potrebbero trovare in aziende la loro soddisfazione", commentano altri. Una grande opportunità per conoscersi tra aziende del territorio per capire anche se ci sono possibilità di espansione, così come questa fiera è stata una grande occasione anche per i ragazzi che possono avere un primo confronto con il mondo del lavoro, interfacciandosi con le oltre trenta aziende di ogni tipo (manifattura, servizi alla persona, ingegneria, ristorazione, costruzioni) ma anche agenzie del lavoro che hanno aderito all’iniziativa.

Oltre agli stand delle aziende che occupavano i corridoi della Biblioteca Sperelliana, nella due giorni si sono susseguiti anche convegni, seminari e incontri con esperti del settore, che hanno arricchito e ampliato l’offerta per i partecipanti. Gubbio Job, alla quale hanno presenziato anche il sindaco Vittorio Fiorucci e altri componenti della sua amministrazione, si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri in seguito alla tavola rotonda dal titolo “Le eccellenze della moda a Gubbio tra realtà e prospettive“, che ha coinvolto l’assessorato allo Sviluppo economico e la partecipazione, tra gli altri, dell’ad di Cucinelli e dell’azienda Alta Manifattura Saldi.

Federico Minelli