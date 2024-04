Gubbio: in vista quattro finali. Si parte con la Spal, in trasferta

Dopo l’ottima prestazione contro la Torres, coincisa con il ritorno alla vittoria, il Gubbio si prepara ad affrontare le ultime quattro giornate di campionato

contro Spal, Pontedera, Recanatese e Rimini. Sarà un aprile decisivo, perché in questi ultimi 360 minuti del girone B di Serie C i ragazzi di Braglia si giocano i punti decisivi per consolidare la posizione in regular season in vista dei playoff. Per ora i rossoblù si trovano al quinto posto in classifica con 54 punti, a – 5 dal Perugia quarto e a +6 dal Pescara sesto, in una situazione sicuramente positiva ma che ancora

costringe a tenere le antenne alte. Sia guardando in alto, perché il quarto posto è possibile, che in basso, perché la Serie C è imprevedibile e squadre come Pescara, Arezzo e Pontedera sono sempre pronte allo scherzetto. Mantenere il posizionamento attuale significherebbe giocare in casa e con due risultati su tre a disposizione per passare il turno le prime due gare dei playoff, quelle della fase del girone. Poi ci sarà la fase nazionale, quella in cui lo scorso anno il Gubbio fu eliminato dalla Virtus Entella, dove con la quinta posizione si entra da non testa di serie, mentre se si termina come migliore quarta dei tre gironi della Serie C (al momento il Perugia lo è), si arriverà da testa di serie. Meglio non fare, però, troppi calcoli. I rossoblù sono già sul campo di allenamento per preparare la prima delle ultime quattro sfide decisive: in trasferta contro la Spal.