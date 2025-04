Gubbio, il Wonderlast Festival svela le sue star

A Gubbio si guarda già alla programmazione degli eventi estivi, e in particolare del “Wonderlast Festival“, che per la sua quarta edizione continua a rinnovarsi pur mantenendo una propria identità. Dopo aver annunciato le date e la nuova location del Festival, 12 e 13 luglio al Wonderlast Park a Gubbio, gli organizzatori hanno reso noti anche svariati nomi di artisti che saliranno sul palco eugubino.

Dopo Rkomi (nella foto), headliner dell’edizione 2025 già svelato qualche settimana fa, sono stati annunciati artisti come Kid Yugi, uno dei rapper più acclamati del momento, Clara, il duo di dj di musica house Good Boys e i rapper italiani Glocky e Low-Red. Il Wonderlast, da sempre considerato un festival musicale ibrido, conferma questa sua caratteristica anche in queste scelte, diversificando sia i generi musicali degli artisti ma anche le attività possibili all’interno del Park, che offre varie attrazioni come la Wonderlast Forest, l’area food and drink e l’Area Beauty per trucchi e acconciature da festival.

Mentre mancano altri artisti da svelare, tra cui l’ultimo big che si affiancherà a Clara nel day 2 del festival, i biglietti vanno già a ruba: le prime due manche di ticket validi per entrambi i giorni sono già sold out, mentre la terza è ancora in vendita, così come i tagliandi per il giorno singolo.

I biglietti per il Wonderlast Festival sono in vendita sul sito ufficiale dell’evento o su ticketsms, ticketone e ticketmaster. Ulteriori informazioni, aggiornamenti e dettagli sull’acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito web www.wonderlast.it.

Federico Minelli