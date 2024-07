’Gubbio Futura’ riparte da salute, cultura e servizi per i cittadini

GUBBIO – La vita politica eugubina ha ripreso a battere forte dopo il primo consiglio comunale della nuova amministrazione guidata da Vittorio Fiorucci. In particolare, è il centro sinistra che vuole riprendersi dalla sconfitta subita alle elezioni e Gubbio Futura ha annunciato le prime iniziative da portare all’interno dell’assemblea cittadina. "Vogliamo affrontare con determinazione e spirito collaborativo i temi cruciali per la nostra città". Così l’associazione mette in prima fila i temi relativi alla sanità pubblica, allo sviluppo economico, al benessere e alla coesione sociale, con l’obiettivo di costruire una città ricca di servizi, occasioni di incontro e crescita culturale. Si chiude con una considerazione relativa al consiglio comunale nel dettaglio all’elezione del presidente dello stesso: "Ci saremmo aspettati una maggiore apertura della maggioranza sull’elezione del presidente del Consiglio, considerando che le due liste più votate alle ultime elezioni sono entrambe in minoranza. Faremo un’opposizione seria e rigorosa, ma anche costruttiva".