Gubbio, città per il futuro Settimana della sostenibilità tra sviluppo e ambiente

La città di pietra continua a rafforzare il proprio appeal in ogni ambito, fornendo sempre più proposte sia ai turisti che ai cittadini stessi. Arriva infatti una nuova iniziativa, con lo sguardo volto al futuro e alla sostenibilità, sempre alla ricerca di nuovi stimoli ed idee. Questo è lo spirito de ’La Settimana della Sostenibilità’, un progetto portato avanti dall’Associazione Terracomunica e Richmond Italia, società leader nell’organizzazione di eventi, con il patrocinio della Provincia di Perugia e del Comune di Gubbio. Una sette giorni – da oggi al 17 giugno – che hanno l’obiettivo di creare e stimolare un confronto che possa offrire soluzioni concrete al tema della sostenibilità, cercando di trasmettere l’importanza di creare opportunità e vivere relazioni sostenibili, per affrontare in maniera sempre più consapevole la sostenibilità in ogni azione che facciamo.

Tanti gli eventi prefissati, di varia natura: dai workshop ai concerti, passando per talks e laboratori didattici: a fare da cornice agli appuntamenti saranno vari luoghi di Gubbio, come la sala dell’Arengo del Palazzo dei Consoli, il Park Hotel ai Cappuccini e l’ex palestra di San Pietro, ormai rinnovata e utilizzata come spazio dedicato a progetti del genere. Si parte già da questa sera, ore 19: Anna Juricic, executive coach, formatore e speaker motivazionale di aziende multinazionali ed organizzazioni internazionali, e Luca Altieri, esperto di Marketing e Strategia aziendale a livello internazionale, presenteranno il Marketing Forum, nel corso del quale si parlerà del potenziale umano come rampa di lancio per "andare oltre". Spazio alla musica nella serata di martedì 13 giugno: alle ore 21 Sara Jane Ceccarelli si esibirà in concerto insieme al fratello Paolo e Lorenzo De Angelis, mentre per il giorno successivo alle ore 19:30 è in programma un nuovo spazio di dibattito con Paolo Taticchi esperto internazionale di sostenibilità e strategia aziendale che presenterà gli ultimi trends in ambito ’corporate sustainability’ e fornirà consigli pratici per definire e implementare strategie di sostenibilità. Tanti altri eventi completeranno ’La settimana della sostenibilità’, che si chiuderà sabato 17 giugno anche con Ventomania by night, festival di aquiloni con volo in notturna, dalle 16 a mezzanotte, presso il Parco del Teatro Romano di Gubbio.