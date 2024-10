Gubbio chiama il turismo. Nasce il nuovo Consorzio

Si apre a nuovi orizzonti il comparto turistico eugubino, che ha visto la nascita di un nuovo consorzio, il GAU – Gubbio Alta Umbria. Il progetto arriva dall’idea di quattro imprenditori eugubini, Carmela Colaiacovo, Gloria Margaret Pierini, Veronica Ramacci e Marco Ragnacci, che ieri al Park Hotel ai Cappuccini hanno presentato il progetto insieme al sindaco Vittorio Fiorucci e a Giorgio Tomassoli, referente per il primo evento di GAU. L’obiettivo del nuovo progetto, che raccoglie l’eredità e l’esperienza dei dieci anni di attività con l’associazione Host, è quello di "promuovere e valorizzare l’immagine turistica del territorio di Gubbio e dell’alta Umbria, oltre a quello di fornire maggiori opportunità per tutti: per farlo è necessario fare rete e collaborare. In questa equazione il dialogo tra pubblico e privato è ovviamente un elemento imprescindibile", ha chiarito la presidente Gloria Pierini. Veronica Ramacci ha invece parlato di "una nuova sfida per la città", mentre Carmela Colaiacovo ha spiegato come questo "è soltanto il primo passo verso la costruzione di qualcosa di più ampio. C’è bisogno di strutturare un calendario di eventi e avere una comunicazione efficace; una motivazione fortissima per venire in questo territorio è lo sport, specialmente la montagna". L’evento zero di GAU, infatti, sarà proprio una cicloturistica "Del Montefeltro-Gubbio" che si svolgerà domenica 20 ottobre. "La cicloturistica è solo l’anteprima perché, ad ottobre 2025, vogliamo organizzare una gran fondo "Montefeltro" Gubbio-Acqualagna-Gubbio. Puntiamo a far conoscere tutto il territorio a prescindere dal percorso della ciclostorica", concludono Marco Ragnacci e Giorgio Tomassoli.

Federico Minelli