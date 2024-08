Gubbio, cani senza acqua né cibo. I Forestali li sequestrano e salvano. Subito denunciato il proprietario

Importante operazione congiunta quella svolta dal Nucleo dei Carabinieri Forestali di Gubbio e Valfabbrica. I militari, insieme al servizio veterinario della Usl Umbria 1, hanno infatti sequestrato sette cani perché venivano detenuti in condizioni incompatibili per la loro natura tra gravi sofferenze. L’operazione è scattata nella giornata di ieri probabilmente dopo una segnalazione da parte di privati e si è svolta in una frazione del comune di Gubbio: i sette animali (cinque segugi italiani, un lagotto romagnolo e un meticcio, tutti con regolare microchip) erano tenuti in un terreno incolto, solamente con vegetazione erbacea alta e fitta. Una volta sul posto, i Carabinieri Forestali e il servizio veterinario hanno trovato i sette cani in condizioni di forte criticità, non avendo riparo dal sole né acqua a disposizione, oltre ad essere malnutriti in maniera evidente. Viste le alte temperature registrate in queste giornate estive, l’assenza di spazi all’ombra, la scarsa disponibilità di acqua, si procedeva al sequestro penale degli animali che si mostravano chiaramente sofferenti, assetati e affamati. I cani sono stati trasportati presso il canile sanitario comprensoriale in località Ferratelle e il proprietario è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato che prevede l’arresto fino a un anno oppure l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Un’operazione che conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti della salvaguardia degli animali domestici, che spesso e volentieri possono essere custoditi in condizioni non idonee alla sopravvivenza o comunque in condizioni decorose e a norma di legge. Inoltre, per i proprietari degli amici a quattro zampe, nei giorni scorsi il Servizio Ambiente del comune di Gubbio ha effettuato una segnalazione di sospetti avvelenamenti da esca, come accertato dal competente Servizio Veterinario della Usl Umbria1. Le segnalazioni riguardano la zona della piscina comunale, in particolare Via Leonardo da Vinci e Via del Bottagnone, la zona chiesa e campo sportivo e via di Suelle della frazione di Semonte, via Borsellino della frazione Fontanelle e la strada Torre dell’Olmo.