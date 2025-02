Gubbio: buoni i dati 2024 del turismo, ma niente boom

GUBBIO - Pochi giorni fa la Regione ha reso disponibili i dati ufficiali del turismo per il 2024. Numeri che possono essere letti e interpretati per avere una cartina tornasole dell’andamento turistico nel territorio eugubino, rapportandolo anche alle altre zone dell’Umbria. In totale, nel 2024 Gubbio e il suo territorio hanno fatto registrare 343.021 presenze e 143.257 arrivi. Nel 2023 le presenze erano state 329.800 e gli arrivi 136.462, con un aumento di circa il 5%.

Inoltre, l’Eugubino è sesto nelle destinazioni preferite tra quelle umbre dagli italiani dopo Assisi, Perugia, Foligno, Spoleto e Cascia: se si analizza il grafico ci si può rendere conto che le prime due si assestano tra le 300mila e le 400mila presenze, mentre le altre, Gubbio compresa, intorno alle 100mila. Per i visitatori provenienti dall’estero è invece l’ottavo più visitato dopo Assisi, Perugia, Orvieto, Todi, Spoleto, Passignano sul Trasimeno e Castiglione del Lago: anche in questo caso il grafico evidenzia come Assisi e Perugia siano ampiamente staccate dal “gruppone“ della altre.

Gubbio, finora, fa il “compitino“: pensare di poter competere con realtà come Assisi e Perugia è da folli, ma puntare a migliorare costantemente può essere un obiettivo realizzabile.