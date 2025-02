Gubbio, buon pareggio contro la Torres

TORRES

0

0

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zambataro, Giorico, Brentan, Guiebre; Fischnaller, Zamparo (st 26’ Mastinu); Diakitè (st 1’ Varela). A disp. Petriccione, Stangoni, Mercadante, Liviero, Masala, Mastinu, Casini, Fois, Carboni. All. Greco

(4-3-3): Venturi; Tozzuolo, Signorini, Rocchi, Tentardini (st 41’ David); Corsinelli, Iaccarino (st 16’ D’Avino), Faggi; Spina (st 26’ Maisto), Tommasini, D’Ursi (st 41’ Zallu). A disp. Bolletta, Di Vincenzo, Rovaglia, Stramaccioni, Conti. All. Fontana.

Arbitro: Poli di Verona (Bartoluccio-Romagnoli)

Note: corner 5-3; ammoniti: Tozzuolo, Guiebre, Diakitè, Idda; recupero: pt 0’; st 3’.

Un punto a testa, un tempo a testa. È perfetto equilibrio tra Torres e Gubbio che si dividono la posta in palio al termine di una partita dalle due facce. Nel primo tempo sono i rossoblù umbri a imporre il proprio gioco, poi nella ripresa con l’ingresso di Varela sono i sardi a mettere sotto gli avversari. Nessuna delle due squadre, però, riesce a trovare il giusto varco: è il secondo 0-0 consecutivo per la squadra di Fontana, che muove ancora la classifica e continua a mostrare miglioramenti settimana dopo settimana, in attesa che rientrino gli infortunati. L’approccio del Gubbio è ottimo, a fronte invece di una Torres in difficoltà. L’inizio è un monologo dei rossoblù umbri: dopo 30 secondi ci prova Spina, passa un altro minuto e Tommasini è bravo nella sponda per D’Ursi che calcia col mancino a incrociare, Zaccagno si rifugia in corner. Al 7’ Spina prova a concludere un’azione insistita dei suoi ma viene ribattuto, a raccogliere palla è Iaccarino il cui destro dal limite sibila fuori. Per un nuovo sussulto si deve aspettare il 20’ con il tentativo dalla distanza di Faggi, Zaccagno respinge così così, sul tentativo di tapin Tozzuolo stende Guiebre e prende il giallo: era diffidato, salterà il match di venerdì 14 contro il Pineto al "Barbetti". Dopo una fase di stallo e studio, in cui la Torres prova a farsi vedere di più, la partita si riaccende con la prima chance dei padroni di casa: al 32° Giorico disegna dalla bandierina, Fischnaller gira di testa e colpisce la traversa, sulla ribattuta ci prova Idda ma Rocchi allontana. Il Gubbio risponde poco dopo con due conclusioni: la prima, di Faggi, termina alta, mentre la seconda, di Tommasini, esce centrale e viene bloccata da Zaccagno. C’è tempo per un’ultima chance prima del duplice fischio: al 44’ Tommasini va via di forza ad Antonelli, entra in area ma chiude troppo il destro.

Nella ripresa Diakitè resta negli spogliatoi sostituito da Varela che porta nuova verve ai suoi. Dopo due minuti l’attaccante portoghese si ritrova a tu per tu con Venturi, il portiere eugubino chiude bene con Signorini che allontana. Al 55’ è ancora Varela che riparte, sterza da sinistra verso il centro e calcia sul secondo palo, Venturi chiude in corner e si ripete tre minuti dopo con una super parata sul grande stacco aereo di Zamparo. Fontana prova a prendere le misure con i cambi e il Gubbio riesce a gestire meglio gli attacchi dei sardi e anzi, prova anche a rendersi pericolosa dalle parti di Zaccagno ma è sempre impreciso. All’87’ un indemoniato Varela serve Fischnaller, ma il suo mancino è murato da Rocchi, poi nell’ultimo minuto di recupero è il Gubbio ad avere l’occasione per vincerla. Maisto ruba palla a centrocampo e parte in contropiede, cerca il primo palo con il sinistro ma non centra lo specchio.