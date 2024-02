Gubbio alla riscossa con l’Entella. Braglia: "Serve un buon risultato"

Il Gubbio cerca una reazione immediata dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Carrarese e la può trovare questa sera nel match casalingo contro la Virtus Entella (ore 20:30). La partita l’ha presentata mister Braglia, che non sarà in panchina perché squalificato, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ed è partito proprio dalla gara del “Dei Marmi”: "Quando succedono errori come questo si analizza poco. Non si può sicuramente prendersela su un giocatore che ha fatto bene nelle altre partite. Quando uno sbaglia non mi piace affossarlo, sbagliano i calciatori come lo faccio io. Comunque dispiace perché, senza episodi, difficilmente la gara si sarebbe sbloccata". La testa è tutta comunque al match di questa sera, contro una squadra che non vince dal 7 gennaio ma che ha perso solo una volta nelle ultime sei uscite: "L’Entella ha fatto delle scelte come tutti, hanno cambiato allenatore da tempo e si sono assestati in una certa maniera. Hanno comunque qualità enormi, erano partiti per fare un campionato di vertice. Sono in crescita, ho visto la gara con l’Olbia e la potevano vincere tranquillamente. È una squadra quadrata, pericolosa per noi. Dobbiamo prepararci bene, fare una bella partita per portare a casa un buon risultato".

Non ci sarà, oltre agli infortunati Bernardotto (rientro previsto tra poco più di una settimana) e Galeandro, lo squalificato Signorini. Nel 4-3-1-2, davanti a Greco, ci saranno Pirrello e Tozzuolo con Corsinelli e Mercadante sulle fasce. Mercati, Casolari e Bumbu a comporre il centrocampo e Chierico dietro alle due punte Udoh e Di Massimo. "Ultimamente ho sacrificato molto Chierico – ha dichiarato Braglia – mi piacerebbe dargli una chance per rimettersi in mostra: molto probabilmente lo farò giocare. L’unico piccolo problema è il fatto che Udoh è l’unica prima punta a disposizione". Pronta la convocazione per Mancini, ragazzo classe 2007 che fa parte della Primavera.