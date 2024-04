Gubbio a Recanati per "blindare" il quinto posto

GUBBIO – Il caldo, quello meteorologico, sembra essere momentaneamente sparito ma queste ultime due giornate del girone B di Serie C alzano la temperatura calcistica. Gli ultimi sei punti disponibili saranno decisivi per emettere gli ultimi verdetti e il Gubbio di mister Braglia non ne è esente. Con una vittoria al “Tubaldi” di Recanati i rossoblù si assicurerebbero infatti matematicamente la quinta piazza, con tutti i vantaggi che porta con sé. Dal canto suo, la Recanatese non vuole regalare niente a nessuno anche perché ancora pienamente invischiata nella bagarre playout. È curioso il fatto che entrambe le formazioni seguiranno con attenzione il match dello Stadio “Adriatico” Pescara-Ancona e viceversa, in una sorta di destino incrociato: il Gubbio osserva il Delfino per la lotta al quinto posto, mentre i giallorossi tallonano l’Ancona, distante una sola lunghezza. Sono pochi, comunque, i precedenti tra Gubbio e Recanatese, con le due squadre che non si sono mai affrontate prima della stagione 2022/2023. Nei cinque incontri totali i rossoblù hanno vinto tre volte – una in Coppa Italia e due in campionato – mentre i leopardiani hanno ottenuto i tre punti una volta sola, nel match di andata al “Barbetti” dello scorso campionato. L’unico pareggio tra le due formazioni risale all’11 maggio scorso: era il primo turno dei playoff del girone e grazie all’1-1 maturato sul campo gli eugubini si conquistarono il passaggio al turno successivo grazie al miglior posizionamento in classifica.