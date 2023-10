Gubbio: 200 persone all'assemblea Cisl per contrastare povertà

– Oltre duecento tra invitati, dirigenti, delegati e ospiti hanno partecipato ieri all’assemblea regionale organizzativa della Cisl all’Hotel Montegranelli. "Partecipazione e territorio": per la Cisl Umbria non è stato un semplice slogan, ma lo spirito guida da seguire, che ha trovato risalto nelle relazioni dei segretari generale e organizzativo Cisl Umbria Angelo Manzotti e Gianluca Giorgi e nel documento conclusivo illustrato dal segretario regionale Cisl Umbria Riccardo Marcelli. A concludere i lavori, data l’importanza dell’incontro presieduto dal coordinatore per la Cisl dell’Area Sindacale Territoriale Alto Tevere Antonello Paccavia, il segretario Cisl nazionale Giorgio Graziani che ha posto l’attenzione sulla Manovra finanziaria e sulla priorità di tutelare i salari e le pensioni. La segreteria della Cisl Umbria - composta da Angelo Manzotti, Simona Garofano, Gianluca Giorgi e Riccardo Marcelli - esce con la convinzione che è necessario puntare sul capitale umano, oltre che su un lavoro dignitoso e di qualità per contrasatre le nuove povertà.