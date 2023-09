Guarducci offre aiuto ad ’Altrocioccolato’

’Altrocioccolato’ senza tensostrutture? A tendere una mano alla manifestazione equo è uno che di cioccolato se ne intende… Il presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci ha manifestato al sindaco Luca Secondi la propria disponibilità "a donare l’utilizzo gratuito delle tensostrutture all’associazione Umbria Equo Solidale al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione Altrocioccolato 2023".

A renderlo noto è stato proprio lo stesso primo cittadino tifernate con una nota ufficiale diramata nella giornata di ieri nella quale si legge che "il presidente Guarducci ha chiesto formalmente all’amministrazione di comunicare la sua intenzione all’associazione Umbria Equo Solidale nel caso intenda realizzare tale manifestazione". Lo stesso sindaco ha colto l’occasione per rinnovare la disponibilità del Comune "a riconoscere le medesime condizioni economiche degli anni precedenti per lo svolgimento dell’iniziativa dedicata al cacao equo solidale e alle tematiche connesse".

La situazione è stata circostanziata in una lettera che Luca Secondi ha inviato ai responsabili dell’associazione Umbria Equo Solidale a margine di una settimana segnata da un vivace botta e risposta generato dal fatto che ’Altrocioccolato’ non avrebbe potuto usufruire delle tensostrutture, come gli anni passati, condivise con la mostra del tartufo. Insomma, il concetto era molto semplice quanto perentorio: niente tensostrutture, niente manifestazione. Ma ora si apre uno spiraglio. In attesa di capire definitivamente se la proposta di Guarducci sarà accettata il sindaco "ringrazia per l’interessamento e la disponibilità il patron di Eurochocolate".