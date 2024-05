Grifo, attacco di proprietà, ma non basta . Manca il bomber da “doppia cifra“

L’attacco è tutto di proprietà, ma il Perugia dovrà comunque metterci mano. Già, perché è stato proprio il gol uno dei problemi principali, se non l’unico, del Grifo soprattutto nella parte finale del girone di ritorno. Nessun attaccante biancorosso è infatti arrivato in doppia cifra e per una squadra che punta a un campionato almeno da protagonista è una lacuna da colmare. Seghetti, Matos, Vazquez e Sylla sono legati alla società dal contratto, il mercato potrà cambiare le carte, ma sta di fatto che in casa biancorossa si cerca una soluzione per la prossima stagione. Alessandro Seghetti ha chiuso il campionato con un bottino non indifferente, soprattutto se si considera che era al primo anno tra i professionisti. Classe 2004, il giocatore ha firmato col Perugia fino al 2026, ha collezionato 34 presenze nel campionato regolare con all’attivo 8 gol e un assist. Il momento migliore è stato nel girone di andata con 5 reti dall’ottava alla diciassettesima giornata. Nel ritorno, con l’avvento di Sylla le reti sono passate a 3. Forse solo una coincidenza o un assortimento non ideale. Per Seghetti ci sarebbero già alcune squadre interessate, ma non si esclude la cessione, per fare cassa, con la possibilità che il giocatore resti in prestito. Ryder Matos è tra i giocatori che la società vorrebbe provare a cedere, soprattutto per un ingaggio importante. Per lui, quest’anno, 28 presenze, un gol e 6 assist: una stagione con qualche lampo, ma non sono mancate le giornate storte. Federico Vazquez, invece, è arrivato a fine mercato estivo. La sua stagione è stata condizionata da un infortunio che lo ha tenuto lontano un terzo del campionato e ha chiuso con 5 reti e un assist. E poi c’è Sylla, unico per caratteristiche e quello che si è avvicinato di più alla doppia cifra, con 9 reti tra Vis Pesaro e Grifo. Il Perugia dovrà compiere delle scelte e dovrà andare a caccia del bomber da doppia cifra. Capitolo giovani: il portiere Moro rientra dal prestito e firmerà un triennale.