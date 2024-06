Green Music, le note sono a colori . Concerti d’autore tra i tesori umbri

Torna con la sua missione di valorizzare i teatri naturali e storici dell’Umbria attraverso le mille sfumature della musica, tra ospiti d’eccezione, artisti di altissimo livello e giovani talenti. E’ tutto pronto per l’ottava edizione del Festival Internazionale Green Music, ideato e diretto da Maurizio Mastrini, pianista e compositore umbri di fama internazionale. Ieri ha presentato il cartellone 2024, ricco di star e novità con 55 concerti in tutta la regione, sempre a ingresso libero. "Molti appuntamenti si stanno aggiungendo in questi giorni dopo la fine delle elezioni amministrative. La new entry più recente è Paciano che porta a 16 i comuni coinvolti" ha detto Mastrini insieme alla presidente della Regione Donatella Tesei e a Francesca Caproni del Gal Trasimeno- Orvieto.

Il Green Music si apre questa domenica alle 18.30 con il concerto dell’Oscar Movies Ensemble a Palazzo Orca di Città della Pieve in un percorso culturale-musicale sulla storia e l’importanza delle colonne sonore nel cinema. Il fiore all’occhiello sarà il concerto del Premio Oscar Nicola Piovani al Castello di Solfagnano il 19 agosto, tra gli eventi di punta Mastrini ricorda con orgoglio il percussionista Tony Esposito con il chitarrista flamenco Juan Lorenzo a Bettona il primo agosto, Fabio Concato a Castiglione del Lago il 2 agosto, Luca Barbarossa a Bevagna l’11 agosto. E poi un progetto inedito, nella data zero di un tour, con lo stesso Mastrini insieme ad Alessandro Haber giovedì 4 luglio nel recital “Mia Cara Amatissima…” al vivaio Umbraflor di Spello, dove verrà allestito un teatro di cipressi.

E ancora, il concerto del 10 agosto “Tango Sensations” in omaggio ad Astor Piazzolla con il bandoneonista Fabio Furia a Castello di Montali, il Duo Zunino il 16 agosto per un’Alba Sonora dalla Rocca di Passignano ma anche il concerto nel “Teatro di Paglia” del 18 agosto dal titolo “Le quattro stagioni… Non più quelle di una volta”, con il quintetto di Piero Rotolo e il colonnello Mario Giuliacci che spiegherà il fenomeno della variazione climatiche. E poi il “Concerto della buonanotte“ nel Bosco Fai di San Francesco di Assisi, i concerti delle candele, la serata di chiusura fissata il 14 settembre a Panicale. Ci sarà spazio per i nuovi talenti, spesso in apertura dei concerti in un festival amatissimo anche dai turisti. "Green – dice Mastrini – indica attenzione all’ambiente, alla valorizzazione dei nostri spazi e all’ingresso libero per tutti".

Sofia Coletti