Gravissimo il giovane operaio ustionato. Sequestrata l’area del terribile incidente

Definite gravissime in ambienti sindacali le condizioni dell’operaio 26enne ternano ricoverato dalla tarda serata di lunedì al Centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma per l’incidente avvenuto nel parco scorie dell’Acciaieria. Il giovane, dipendente Tapojarvi, la società finlandese che gestisce le scorie di Ast, ha riportato ustioni sul 76% del corpo. Il terribile infortunio intorno alle 20.30 di lunedì, quando il mezzo da lavoro che stava conducendo il giovane operaio ha preso fuoco, sembra a seguito dello sversamento di acciaio fuso dalla siviera che stava trasportando.

Il 26enne è ricoverato con riserva di prognosi in Rianimazione, è intubato e in fase di stabilizzazione. Il sostituto procuratore Marco Stramaglia ha disposto il sequestro sia del veicolo, sia della zona in cui si è verificato l’incidente. L’inchiesta è coordinata dalla magistratura ternana guidata dal procuratore Andrea Claudiani e vede impegnati vigili del fuoco, carabinieri, polizia e Usl. Il sequestro ha imposto uno stop operativo che si è aggiunto allo sciopero di otto ore, proclamato dai sindacati già lunedì sera e scattato ieri. "Il fatto ripropone con forza il tema della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro" così Cgil-Cisl-Uil. "Quanto accaduto ha profondamente colpito la nostra azienda – commenta Tapojarvi – . Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza al giovane lavoratore coinvolto e alla sua famiglia in questo momento così drammatico. Il nostro pensiero va innanzitutto a lui e alla sua famiglia con l’augurio di un pieno recupero". "Alla luce di quanto accaduto - prosegue la società finlandese -, stiamo collaborando pienamente con Arvedi Ast e le autorità competenti per accertare le dinamiche dell’incidente. Ribadiamo il nostro fermo impegno per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di Tapojarvi". Vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia anche dai vertici della Regione.

"Ho presentato plurime denunce ben circostanziate sull’area – tuona l’ex assessora all’ambiente Mascia Aniello – , zero interventi. Ho informato non solo Procure e sindaco, ma anche Ministeri, Inail, Asl e Arpa. Per tutta risposta ho ricevuto una ridicola denuncia per diffamazione da Arvedi-Ast e lettere con minacce di querele da parte di alcuni sindacati con gli occhi bendati".

