Grave incidente sulla Valnerina. Centauro ricoverato in rianimazione

E’ ricoverato in rianimazione all’ospedale Santa Maria, con prognosi riservata, il centauro 45enne rimasto coinvolto in un grave incidente lungo la Valnerina, in zona Cervara. L’uomo si è scontrato con un’auto. L’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, è al vaglio della polizia locale. Le condizioni del centauro, residente a Terni e che viaggiava in direzione Cascata delle Marmore, sono risultate subito gravi tanto da essere trasportato d’irgenza in ospedale da un’ambulanza del 118. Il paziente, politraumatizzato, come detto è ricoverato in rianimazione. La Valnerina si conferma, purtroppo, strada ad ato rischio d’incidenti. Sabato scorso un’auto e un bus di linea erano entrati in collisione all’altezza di Colestatte, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti. Dopo l’incidente di sabato, ha preso posizione la Filt-Cgil, che "più volte ha segnalato le condizioni della rete viaria della provincia e della città di Terni e rispetto a questa azione la risposta delle Istituzioni è equivalsa quasi allo zero". "Ogni giorno i conducenti mettono a rischio la loro incolumità e quella degli utenti trasportati – afferma Ciro Zeno, segretario regionale -perché moltissime strade sono diventate impercorribili per i bus e in alcuni casi anche per le auto, che in direzione opposte si incrociano in alcuni punti resi ciechi dalla vegetazione o con una parte della carreggiata occupata da detriti caduti dalle pareti circostanti. Oramai da tempo la manutenzione, nonostante le segnalazioni, è stata lasciata, quando siamo fortunati, ai minimi termini".

Ste.Cin.