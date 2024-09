Grandi anticipazioni per il PerSo Film Festival

Prime anticipazioni per il PerSo – Perugia Social Film Festival, evento internazionale dedicato al cinema documentario che celebra 10 anni con un’edizione ricca di eventi, approfondimenti e ospiti. “Cinema macchina di pace” è il claim scelto per il decennale, dal 27 settembre al 9 ottobre in 3 sale del centro, 12 location, 2 categorie di concorso, oltre 50 eventi e 13 anteprime italiane. Tra le anticpazioni c’è la proiezione, sabato 5 ottobre al PostModernissimo, in occasione del restauro, del film girato e ambientato a Perugia nel 1973 “I corpi presentano tracce di violenza carnale“ (nella foto) di Sergio Martino, ch sarà ospite in sala. Mercoledì 2 al ristorante Numero Zero, sarà presentato il libro “Colmare le distanze: 10 anni di cinema in carcere” che racconta il lavoro del PerSo nella Casa Circondariale di Capanne mentre venerdì 27 si parte allo Zenith con l’anteprima nazionale di “Mein Zimmer” (La mia stanza), girato a Perugia dalla regista austriaca Monika Sthul all’interno delle case del Progetto Prisma della Fondazione La Città del Sole