Grande successo per il torneo Fip Rise: "Esperienza straordinaria per tutti" Concluso il torneo Fip Rise al Padel Arena Fastweb di Perugia: vittorie di Parmigiani-Stellato e Villalonga-Morangues. Grande successo per l'evento sportivo di alto livello. Prossimi appuntamenti con il Campionato italiano veterani e il Master Circuito Giovanile.