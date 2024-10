Grande solidarietà per la chef. Velia De Angelis

L’affetto che non conosce limiti. Oltre sessanta persone provenienti da diverse parti d’Italia si sono ritrovate al ristorante Il Malandrino per passare una serata in compagnia del “ciclone“ Velia De Angelis, nota chef che ha causa di una malattia degenerativa ha dovuto lasciare la professione. Evento che non le ha impedito di rimanere sempre “sul pezzo“ con suggerimenti e ricordi della buona cucina italiana attraverso la sua pagina social, dove racconta ironicamente la sua voglia di vita contro il male, lasciando quotidianamente esterrefatti i tantissimi followers che la seguono. Tanti gli chef incontrati da Velia nel corso della sua carriera che l’ha vista passare per Palazzo Sasso in costiera Amalfitana, negli Usa con il suo programma Velia’s Cooking Style, alla Champagneria Orvieto, in noti programmi tv, ed eventi culinari nazionali. Fino alla terribile diagnosi che ha solo fermato il suo corpo, ma non il fuoco che arde dentro, e proprio per questo tantissimi amici hanno voluto rincontrarla, dedicarle la serata “Chef per Chef“ e regalarle, attraverso una raccolta di denaro interamente devoluta a lei (l’incasso della serata), le terapie domiciliari di cui ha bisogno. A mobilitarsi perché fosse un appuntamento impeccabile l’amico di sempre e di tante avventure gastronomiche Luca Puzzuoli, che ha riunito i tanti amici e chef che da sempre vogliono bene a Velia, riuscendo a trovare sponsor d’eccellenza nel panorama italiano, che hanno offerto i loro prodotti enogastronomici migliori, e su tutti il ristorante Il Malandrino che ha rinunciato all’incasso di una serata importante come quella del venerdì sera per sostenere le cure dell’amica Velia.