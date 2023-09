Grande lirica Tutta la magia di “Turandot“

La favola della principessa dal cuore di ghiaccio chiude la Stagione Lirica di Spoleto e dell’Umbria 2023. Tutto è pronto per il debutto del nuovo allestimento della “Turandot“ di Giacomo Puccini che il Lirico Sperimentale “Belli“ mette in scena da oggi a domenica al Teatro Nuovo di Spoleto e poi dal 18 al 23 settembre nei principali teatri della regione.

La celebre opera incompiuta di Puccini, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, vedrà proposta con il finale composto da Luciano Berio. "Questa versione – commenta il maestro Carlo Palleschi – ci è parsa quella che maggiormente si avvicina alle intenzioni espresse dall’autore, la più idonea a disegnare un finale per l’opera incompiuta che segna la fine dell’età dell’oro del melodramma". E’ anche un omaggio che lo Sperimentale rende al compositore ligure a 20 anni dalla sua morte e in memoria della preziosa e ininterrotta collaborazione dal 1992 in poi.

La regia di “Turandot“ è firmata da Alessio Pizzech, affiancato dall’assistente alla regia Lisa Nava, in un allestimento scenico di Andrea Stanisci, con costumi di Clelia De Angelis e luci di Eva Bruno. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Nuovo da oggi alle 18 a giovedì nelle anteprime per le scuole, la prima rappresentazione sarà venerdì alle 20.30 con repliche sabato, sempre alle 20.30 e domenica alle 17. Poi sarà la volta della Stagione lirica regionale: “Turandot“ sarà al Teatro Morlacchi di Perugia lunedì 18 e martedì 19 alle 20.30 poi al Politeama Clarici di Foligno mercoledì 20, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello giovedì 21 e al Comunale di Todi, venerdì 22 e sabato 23, con inizio sempre alle 20.30. I biglietti sono in vendita on line su ticketitalia.com o nelle rivendite autorizzate Ticket Italia.

"La lettura registica che voglio dare del capolavoro pucciniano in questa versione con il finale di Berio – commenta Pizzech – spoglierà la vicenda di tutte le cineserie e gli orpelli narrativi e descrittivi, per concentrarsi sulla dimensione della fiaba di iniziazione, metafora della crescita della coscienza della protagonista e del coprotagonista Calaf, in un percorso di conoscenza misterioso e pericoloso".

L’Orchestra del Lirico sarà diretta da Carlo Palleschi, il Coro e Piccolo Coro da Mauro Presazzi, gli interpreti saranno i giovani cantanti vincitori e idonei dei Concorsi europei 2022 e 2023.

Sofia Coletti