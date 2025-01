Grande divertimento con la Befana e i suoi “aiutanti“. Tra baby dance, palloncini, tombolata e zucchero filato

Anche a Tuoro passerà la Befana. L’anziana vecchietta già da ieri non ha perso occasione per allietare il pomeriggio dei bambini in tutto il territorio comunale. Così ieri la Befana ha fatto festa in piazza con il trampoliere sputafuoco, zucchero filato, palloncini, baby dance, tombolata e tanto divertimento per i più piccoli. Oggi la festa prosegue fin dal mattino, intorno alle 10, quando prenderanno il via i laboratori creativi e l’appuntamento con la “caccia alla Befana“. Iniziative cittadine da non perdere, messe in campo per far trascorrere ore serene e divertenti in compagnia a grandi e piccini.