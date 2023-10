Gran finale al Caporali con proiezioni e incontri . Musica per la Pfm

Giornata finale per “Castiglione del Cinema. Il Trasimeno racconta, storie di film e personaggi“, la rassegna dedicata alla settima arte che da giovedì ha portato al Trasimeno, nella nuovissima multisala del Capotali, grandi nomi del cinema italiano, con attori, attrici, registi e personaggi di spicco come Enrico Brignano, Paolo Ruffini, Jasmine Trinca, Gianni Amelio. Solo per citare alcuni nomi di un cartellone molto ricco che sotto la direzione artistica di Emanuele Rauco è stato accolto con grande interesse e partecipazione dal pubblico.

Questa giornata finale si concentra solo nel pomeriggio, partendo alle 15 con la proiezione del cortometraggio “Strange way of life“ di Pedro Almodovar,

atipico western queer con Ethan Hawke e Pedro Pascal. A seguire, alle 15,45, il regista Ciro D’Emilio incontra il pubblico e presenta il suo film noir “Per niente al mondo“, con Guido Caprino, legandosi così al tema delle carceri che ha inaugurato il festival. Castiglione del Lago si conclude alle 18 alla Darsena con un concerto tributo alla Pfm, ospite Bernardo Lanzetti.