Gli studenti in Galleria con il “Bus del Perugino“

Un pullman interamente decorato con l’immagine guida della mostra “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo“ è pronto a percorrere le strade dell’Umbria. Giovedì 16 è stato attivato un nuovissimo servizio, frutto dell’accordo tra la Galleria Nazionale dell’Umbria e Busitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato, per accompagnare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado umbre a visitare la grande mostra dell Galleria. Sono state le classi I, II e IV della Scuola primaria di Cantalupo di Bevagna (Istituto Comprensivo Bevagna-Cannara, PG) a fare il viaggio inaugurale del Bus di Perugino. Ad attendere bambini e insegnanti per un saluto prima della visita in mostra c’erano Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e Veruska Picchiarelli, curatrice della mostra. Il van risponde a un’esigenza concreta degli istituti scolastici umbri, che per criticità di carattere logistico ed economico hanno spesso manifestato difficoltà ad accedere al museo più importante della regione. Il Bus di Perugino non darà soltanto la possibilità ai bambini e ai ragazzi delle scuole umbre di riappropriarsi di questo patrimonio, in maniera completamente gratuita, ma contribuirà anche a veicolare l’immagine della mostra e diventarne uno strumento di promozione soprattutto sulle giovani e giovanissime generazioni. "Siamo estremamente orgogliosi di questa iniziativa – dice il direttore Marco Pierini –. Il nostro obiettivo è di garantire infatti la più ampia accessibilità del museo, rimuovendo quanto più possibile gli ostacoli di carattere fisico, economico e culturale".