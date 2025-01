Gli studenti impegnati nella “memoria“

PANICALE - "Mantenere viva la memoria è un dovere comune". Lo hanno affermato al Centro polifunzionale L’Occhio di Tavernelle i tanti studenti dell’Istituto comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano, nel corso dell’evento promosso in occasione della Giornata della memoria. L’incontro ha visto partecipare in forma attiva gli alunni delle classi IV e V della primaria e delle classi della scuola secondaria, a conclusione di un percorso di lettura di un testo con interviste ad alcuni sopravvissuti all’olocausto. In particolare i giovani hanno approfondito la lettura de “I fabbricanti di crudeltà“ di Marco Pareti che si è lasciato intervistare dagli studenti. "In questa data – hanno ricordato in apertura il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi, Riccardo Bariletti, la presidente Beatrice Pompili e Claudia Cherubini, assessore alla solidarietà – si valorizza la riflessione sul dolore e sull’orrore di una vicenda che ci riguarda da vicino".