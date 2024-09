Gli “sputi“ del sindaco sono un caso politico

TERNI - Gli sputi del sindaco a un cittadino sotto Palazzo Spada diventano un caso politico. E, naturalmente, non mancano le reazioni. Il Movimento 5 Stelle parla di “Bandecchicrazia“. "Un gesto gravissimo – scrive il Movimento –. Ci chiediamo cosa avrebbe fatto la polizia locale se fosse stato un comune cittadino a sputare al sindaco. E ci chiediamo anche cosa aspettano il Prefetto e il Ministero dell’Interno a ristabilire in questa città un clima di civiltà. Questo silenzio non è più accettabile e veramente siamo stanchi di assistere a questi fatti, così come siamo stanchi di vedere un consiglio comunale commissariato dalla badecchicrazia. La reazione della città deve essere unanime: chi non si indigna probabilmente pensa di meritare di essere trattato in questo modo, accettando inconsapevolmente di diventare il prossimo potenziale bersaglio degli sputi del sindaco".

Ad intervenire sulla vicenda, e non solo, è anche Federica Porfidi, segretaria provinciale di Sinistra Italiana: "Il sindaco Bandecchi ha aperto la festa di Alternativa Popolare raccontando di quanti nuovi assunti ci saranno nella Polizia Municipale allo scopo, dichiarato, di aumentare le entrate comunali con le multe. Una soluzione veramente innovativa! A quanto sembra contemporaneamente parcheggiavano le macchine, lui e altri accoliti più o meno vip di AP, dentro il parco della passeggiata sulla pista ciclabile. Tutto ciò dopo aver sputato a un altro cittadino. La politica da Marches del Grillo dell’"io so io..." sembra aver preso il sopravvento".