Gli chef Umberto e Fjorda cucineranno al Festival

Un evento che non ha bisogno di presentazioni, che ogni anno anno attira l’attenzione di tutto il popolo italiano e non solo: alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo ci sarà anche un pezzo di Valnerina. Chef Umberto Trotti e la pasticcera Fjorda Hamzai (compagna di vita e di professione di Umberto) sono stati selezionati per far parte della squadra di chef che si occuperà della parte culinaria presso il Salotto delle Celebrità. “Il Salotto delle Celebrità” è un talk-show live trasmesso in streaming sui principali canali social Facebook, Instragram e YouTube per commentare in tempo reale, grazie a momenti di conduzione o interviste, tramite la partecipazione di personaggi televisivi, dello spettacolo e del cinema, grandi eventi internazionali come il Festival di Sanremo, il Festival del Cinema di Roma e la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

L’hospitality, pensata e progettata da Alessandro Grifa, titolare dell’agenzia AG Agency Management, è il nuovo format di intrattenimento per personaggi famosi e vip. Gli chef avranno così la possibilità di far degustare ai vip del Festival di Sanremo le specialità della Valnerina e dell’Umbria presso la Sala “Vip Lounge Room” l’area riservata alle celebrità, ai giornalisti, agli influencer e blogger dove potranno assaggiare le eccellenze gastronomiche e rinomate aziende vinicole. Un’occasione unica per la promozione della ristorazione umbra.