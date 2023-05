"Gli assessori restano Hanno operato bene"

CANNARA – Una corsa iniziata col favore dei pronostici, ma non scontata. Fabrizio Gareggia festeggia la vittoria insieme alla presidente Donatella Tesei, ripercorre l’ultimo mese ed è pronto a tornare in ufficio a riprendere da dove aveva lasciato. "Qualche preoccupazione in più di 5 anni fa questa corsa l’ha data – spiega – perché non ho mai fatto una campagna elettorale in un ’uno contro uno’ e neanche da sindaco uscente". Gareggia si è confrontato con le urne, infatti, sempre dall’opposizione o addirittura da sindaco commissariato. "Noi abbiamo dovuto fare una campagna elettorale sui fatti, parlando del nostro programma – ha proseguito – gli altri con toni più aggressivi, non sapevo se potesse premiarli. Invece non ha premiato. Ringrazio chi ci ha dato fiducia, dimostrato che vogliono Cannara come un paese vincente e non grigio". Gareggia conferma in blocco la giunta uscente: "Ha lavorato bene e non c’è motivo di cambiarla". E tra le prime cose da fare c’è avviare il cantiere per le scuole medie. Era pronto ma abbiamo evitato di iniziare prima delle elezioni per evitare di essere accusati di speculazione elettorale". Silvana Pantaleoni sarà dunque ancora vicesindaco, confermata Lucia Paoli (Piandarca e decoro urbano), Diego Andreoli (Sviluppo economico, commercio, centro storico e personale) e Luna Stoppini (agricoltura, ambiente, associazioni).Il sindaco manterrà anche urbanistica e bilancio.